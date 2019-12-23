Kaspi.kz заработал 363 миллиарда

Почти каждый третий житель Казахстана пользуется мобильным приложением банка.

Kaspi.kz объявил о результатах деятельности за девять месяцев 2019 года, разместив на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) соответствующий пресс-релиз. Как сообщается, в сентябре текущего года количество пользователей приложения Kaspi.kz достигло 5,4 млн (почти каждый третий житель Казахстана). При этом, чистая прибыль увеличилась на 61,4%, достигнув 134,8 млрд тенге.

В банке также констатируют, что за 9 месяцев 2019 года, по сравнению с итогами 9 месяцев 2018 года, доходы выросли на 34%, достигнув 363,2 миллиарда тенге. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 30,8% до 37,1%, а количество активных пользователей мобильного приложения увеличилось на 3 млн пользователей с 30 сентября 2018 года.

В состав AO «Kaspi.kz», помимо Kaspi Bank, входят три платформы: Payments, Marketplace и Fintech, которые, в свою очередь, интегрированы в одноименное мобильное приложение.

Акционерами АО «Kaspi.kz», согласно информации, размещенной на KASE, являются: Вячеслав Ким (36,7%), Михаил Ломтадзе (27,9%), Baring Vostok Funds (27,7%) и Goldman Sachs — около 4%.

Согласно информации, размещенной на сайте Лондонской фондовой биржи, Kaspi.kz внимательно «смотрит» на рынки Кавказа и Средней Азии. Покупка крупнейших classified-платформ в Азербайджане подтверждает приверженность этой стратегии (13 сентября 2019 года Kaspi.kz стал обладателем 100% доли участия в Digital Classifieds OU). В этом смысле стратегия компании пока не отличается от того, что делали ее акционеры в Казахстане: напомним, что Kolesa.kz и Krisha.kz (крупнейшие классифайды в республике) были куплены Михаилом Ломтадзе и Вячеславом Кимом в 2013 году.

Широко обсуждаемое IPO Kaspi.kz, которое изначально должно было состояться в IV квартале 2019 года, было отложено — в банке решили взять паузу в связи с неопределенностью, которая присутствует на международных фондовых рынках и в глобальном технологическом секторе.