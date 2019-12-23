Телефонные интернет-справочники могут заблокировать в Казахстане

Сведения о казахстанцах могут храниться исключительно в базах, находящихся на территории РК.

На информацию об иностранном сайте с личными данными жителей Казахстана отреагировали в РК. Ресурс хотят заблокировать. Ранее Роскомнадзор сообщил, что в России под запрет попал сайт Nomerekaterinburga.com, домен которого расположен на территории Франции. В базе в алфавитном порядке собраны фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны жителей Казахстана, передает Sputnik.

«В отношении интернет-ресурса Nomerekaterinburga.com выявлены нарушения закона Республики Казахстан „О персональных данных и их защите“ от 21 мая 2013 года в части сбора и защиты персональных данных. В настоящее время совместно с соответствующими уполномоченными органами принимаются меры по ограничению доступа к указанным интернет-ресурсам», — сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. То же самое касается и сайта телефонного справочника Spra.vkaru.net.

По закону персональные данные могут размещаться в общедоступных источниках информации только с согласия человека. Сведения о казахстанцах могут храниться исключительно в базе, которая находится на территории республики.