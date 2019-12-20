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$500 млн — экономический эффект от цифровизации в РК

Ricoh восьмой год подряд остается лидером мирового рынка услуг по управлению печатью

Компания названа «международным поставщиком решений и услуг, соответствующих гибким требованиям современной бизнес-среды».

20 декабря 2019 16:39, Profit.kz
Рубрики: Железо, Софт, Мировые новости

По данным отчета независимого аналитического агентства Quocirca, Ricoh восьмой год подряд занимает лидирующее положение на рынке услуг по управлению печатью (MPS). Исследование проводилось среди 200 компаний из Великобритании, Франции, Германии и США со штатом от 500 человек. Использование решений по управлению процессом печати являлось главным условием для участия в опросе. В рамках исследования компании, насчитывающие от 500 до 999 сотрудников, были отнесены к среднему сегменту рынка, а предприятия со штатом более 1000 человек — к высшему сегменту.

В отчете Quocirca «Managed Print Services Landscape 2019» отмечено следующее: «Ricoh остается лидером сектора MPS главным образом благодаря многоканальной стратегии и обширной географии деятельности. Компания стала международным поставщиком решений и услуг, которые не только отвечают гибким требованиям современной бизнес-среды, но и выходят далеко за рамки традиционных сервисов управления процессом печати». В отчете также сказано, что глобальный охват Ricoh и хорошо организованная система прямого обслуживания являются надежной платформой для поддержки компаний любого уровня в разных странах мира.

MPS-решения Ricoh входят в обширный портфель услуг по управлению документооборотом (MDS), обеспечивающий адаптацию и оптимизацию бизнес-процессов в производственной среде заказчика, повышение эффективности обработки информации и уровня защиты данных.

«Ricoh предлагает заказчикам широкий ряд высококачественных услуг для офисной и промышленной печати. Учет сторонних устройств на этапе анализа среды MDS в сочетании с обслуживанием и поддержкой оборудования разных производителей делает Ricoh безусловным лидером в качестве единого поставщика комплексных ИТ-услуг и решений по управлению бизнес-процессами. Компания также запустила ряд платформ, объединяющих в себе передовые инструменты анализа данных и эффективные функции автоматизации, которые предназначены для современной цифровой рабочей среды, и намерена развивать сегмент MPS в сфере облачных технологий, анализа и защиты информации», — сказала Луэлла Фернандес, директор по исследованиям Quocirca.

Кроме того, в отчете подчеркиваются возможности Ricoh по обслуживанию сектора СМБ благодаря дистрибьюторской сети и сервису Ricoh WorkPlace+.

«Грамотная система Ricoh MDS построена на стандартной модели международного сотрудничества, в основе которой — целостный подход к работе с заказчиками, — добавила Луэлла Фернандес. — Последние несколько лет теория глобальной гармонизации пользуется большой популярностью, однако Ricoh демонстрирует гибкость и дальновидность, разрабатывая сервисные решения в соответствии с конкретными требованиями местных рынков».

Дэвид Миллз, генеральный директор Ricoh Europe, отметил: «Восьмой год быть лидером рынка MPS в отчете Quocirca — значит получить официальное подтверждение нашей работы, ориентированной на клиентов. Предлагая гибкие сервисные решения с высоким уровнем защиты данных, мы создаем надежную базу для внедрения цифровой рабочей среды. Мы продолжим помогать всем нашим заказчикам уверенно войти в эру цифровых технологий».