Ricoh восьмой год подряд остается лидером мирового рынка услуг по управлению печатью

Компания названа «международным поставщиком решений и услуг, соответствующих гибким требованиям современной бизнес-среды».

По данным отчета независимого аналитического агентства Quocirca, Ricoh восьмой год подряд занимает лидирующее положение на рынке услуг по управлению печатью (MPS). Исследование проводилось среди 200 компаний из Великобритании, Франции, Германии и США со штатом от 500 человек. Использование решений по управлению процессом печати являлось главным условием для участия в опросе. В рамках исследования компании, насчитывающие от 500 до 999 сотрудников, были отнесены к среднему сегменту рынка, а предприятия со штатом более 1000 человек — к высшему сегменту.

В отчете Quocirca «Managed Print Services Landscape 2019» отмечено следующее: «Ricoh остается лидером сектора MPS главным образом благодаря многоканальной стратегии и обширной географии деятельности. Компания стала международным поставщиком решений и услуг, которые не только отвечают гибким требованиям современной бизнес-среды, но и выходят далеко за рамки традиционных сервисов управления процессом печати». В отчете также сказано, что глобальный охват Ricoh и хорошо организованная система прямого обслуживания являются надежной платформой для поддержки компаний любого уровня в разных странах мира.

MPS-решения Ricoh входят в обширный портфель услуг по управлению документооборотом (MDS), обеспечивающий адаптацию и оптимизацию бизнес-процессов в производственной среде заказчика, повышение эффективности обработки информации и уровня защиты данных.

«Ricoh предлагает заказчикам широкий ряд высококачественных услуг для офисной и промышленной печати. Учет сторонних устройств на этапе анализа среды MDS в сочетании с обслуживанием и поддержкой оборудования разных производителей делает Ricoh безусловным лидером в качестве единого поставщика комплексных ИТ-услуг и решений по управлению бизнес-процессами. Компания также запустила ряд платформ, объединяющих в себе передовые инструменты анализа данных и эффективные функции автоматизации, которые предназначены для современной цифровой рабочей среды, и намерена развивать сегмент MPS в сфере облачных технологий, анализа и защиты информации», — сказала Луэлла Фернандес, директор по исследованиям Quocirca.

Кроме того, в отчете подчеркиваются возможности Ricoh по обслуживанию сектора СМБ благодаря дистрибьюторской сети и сервису Ricoh WorkPlace+.

«Грамотная система Ricoh MDS построена на стандартной модели международного сотрудничества, в основе которой — целостный подход к работе с заказчиками, — добавила Луэлла Фернандес. — Последние несколько лет теория глобальной гармонизации пользуется большой популярностью, однако Ricoh демонстрирует гибкость и дальновидность, разрабатывая сервисные решения в соответствии с конкретными требованиями местных рынков».

Дэвид Миллз, генеральный директор Ricoh Europe, отметил: «Восьмой год быть лидером рынка MPS в отчете Quocirca — значит получить официальное подтверждение нашей работы, ориентированной на клиентов. Предлагая гибкие сервисные решения с высоким уровнем защиты данных, мы создаем надежную базу для внедрения цифровой рабочей среды. Мы продолжим помогать всем нашим заказчикам уверенно войти в эру цифровых технологий».