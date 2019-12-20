Первое кредитное бюро, Kaspi и Wooppay стали ИТ-чемпионами года

МЦРИАП и Холдинг Зерде планируют оказать максимальную поддержку сектору в части экспорта технологий.

Первое кредитное бюро, Kaspi и Wooppay вошли в список 35 Национальных ИТ-чемпионов и в ТОР-7 компаний в сфере «Электронная коммерция и финансы». Рейтинг составлен Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП).

Работу по отбору компаний в состав Национальных ИТ-чемпионов проводило АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». По словам Максатбека Туран, директора Департамента развития отрасли ИКТ, было сформировано 12 критериев отбора, в том числе — опыт на рынке более трех лет, достаточные объемы выручки и выплаченных налогов. Большое значение имеет и экспортный потенциал.