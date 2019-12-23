Казахстанские школьники победили в международной олимпиаде Innopolis IT РОСТ

Соревнование прошло на базе Университета Иннополис, в нем приняли участие 55 школьников 13-19 лет из девяти стран.

Международная олимпиада Innopolis IT РОСТ (Inter IT) прошла по двум направлениям: математика и информатика. На решение задач у участников было четыре часа. В математическом туре победителем среди средних классов стала Кристина Мирончук из Бреста, среди старших классов — Адиль Ахматбеков из Бишкека. В туре по информатике в средних классах 1 место занял Динмухамед Оралханов из Усть-Каменогорска, из старшеклассников самый лучший результат показал Дмитрий Бураков из Светлогорска.

«Ребята, занявшие призовые места, уделяли значительное время самоподготовке, в том числе обучались на курсах, разработанных Университетом Иннополис в рамках образовательной программы Россотрудничества, участвовали в других соревнованиях и имели огромную волю к победе. Для Университета Иннополис такие олимпиады — возможность транслировать накопленную за годы экспертизу в олимпиадном движении на международное сообщество», — отметил руководитель Олимпиадного центра управления довузовского образования Университета Иннополис Владимир Сметанин.

В рамках олимпиады также прошли воркшопы по робототехнике, информационной безопасности и искусственному интеллекту, во время которых участники решали олимпиадные задачи.