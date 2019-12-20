Какое будущее у цифровой идентификации в Казахстане

В столице подвели итоги конкурса для разработчиков на создание продуктов с биометрическими технологиями.

Цифровая идентификация — это технология, которая позволяет определить личность человека по биометрическим данным. Например, по изображению лица. Благодаря этому пользователи могут получить практически любую услугу онлайн, а бизнес — оптимизировать расходы, защититься от мошенников и увеличить прибыль.

За рубежом подобные технологии появились еще в начале двухтысячных, а последние несколько лет используются массово. Сегодня жители различных стран могут дистанционно открывать банковские счета, брать кредиты, страховаться, получать государственные услуги, заказывать бытовую технику в рассрочку и даже участвовать в голосовании.

Чтобы поднять вопрос об актуальности биометрических технологий в Казахстане, 19 декабря 2019 года компания BTS Digital провела мероприятие. На митапе специалисты в области биометрии рассказали о зарубежном опыте внедрения цифровой идентификации и юридических нормах этого процесса. По словам специалистов, в Казахстане уже начали внедрять подобные технологии, а в ближайшие несколько лет они появятся в большинстве сервисов и компаний.

«Благодаря цифровой идентификации казахстанцы смогут экономить время, а привычные услуги получать онлайн. Открыть банковский счет, оформить кредит, купить смартфон в рассрочку, зарегистрироваться в шэринговой системе — сценариев использования такой технологии множество. Кроме того, эта технология обезопасит пользовательские данные, ведь сегодня большинство услуг переходят в онлайн, а риск кибер-мошенничества становится распространенней», — прокомментировал Владимир Меркушев, руководитель продукта казахстанской системы цифровой идентификации Digital ID.

Помимо этого, на мероприятии состоялось награждение победителей ID Challenge, конкурса для разработчиков с призовым фондом 1 млн. тенге. Организаторы конкурса BTS Digital, Finnovate и Digital ID.

«Мы запустили конкурс, чтобы поддержать разработчиков и помочь им создать проекты с цифровой идентификацией, благодаря чему пользователи этих сервисов смогут экономить время и деньги. Нам очень приятно, что в ID Challenge приняло участие множество талантливых казахстанцев. За рубежом такие технологии используются давно, теперь очередь за Казахстаном», — добавил Владимир Меркушев.

В конкурсе приняло участие 56 команд из разных городов страны. Перед участниками стояла задача — за короткое время создать полезный digital-продукт с технологией биометрической идентификации (или интегрировать такую технологию в уже готовый продукт). Особым условием конкурса было использование в своих проектах казахстанской системы цифровой идентификации Digital ID, разработанной компанией BTS Digital.

В итоге до финала дошли семь проектов, но только три проекта заняли призовые места:

Первое место — Pillowz.kz, с2с-платформа для онлайн-бронирования жилья. Digital ID используется для проверки личности хозяина недвижимости и защиты пользователей платформы от мошенников.

Второе место — Tigr.kz, курьерская доставка в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. С помощью сервиса пользователи смогут заказать доставку на дом и сэкономить время, а благодаря использованию системы цифровой идентификации пользоваться сервисом безопаснее, так как перед началом работы курьеры проходят проверку личности.

Третье место — Rabotay.kz, сервис, который позволяет быстро и легко найти надежных исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач. Digital ID используется для проверки исполнителей при регистрации, таким образом, пользователи защищены от недобросовестных исполнителей.

По итогам конкурса победители получили денежные призы, годовую лицензию на безлимитное использование технологии Digital ID, маркетинговую поддержку разработанных продуктов, менторство от сотрудников BTS Digital, BTS Education и Finnovate, возможность выступить на Product Mindset Meetup, а также множество подарков от партнеров конкурса.

Подробную информацию о проектах-финалистах конкурса можно прочитать на официальном сайте конкурса.