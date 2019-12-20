Токаев: 200 предприятий должны быть полностью автоматизированы в Казахстане к 2025 году

Президент заявил, что правительство должно справиться с этой задачей.

Правительство РК и местные исполнительные органы к 2025 году должны довести 200 отечественных предприятий до полной цифровизации и автоматизации, заявил во время церемонии вручения премии «Алтын сапа» Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает «Литер».

«Актуальным и важным направлением в развитии отечественной промышленности является развитие индустрии 4.0», — напомнил Токаев, отметив, что на сегодня в данном направлении по всей стране реализуются пилотные проекты по оцифровке казахстанских промышленных предприятий. В общей сложности, речь идет о семи модельных цифровых фабриках.

«К 2025 году перед правительством стоит задача довести количество крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности, внедривших цифровые технологии до 200. Это, конечно, сложная задача, но полагаю, что она правительству и всем исполнительным органам будет по плечу», — сказал президент.

В результате, по его мнению, должен быть обеспечен переход с текущего уровня технологического развития к уровню так называемого «умного производства», то есть — полной автоматизации и роботизации.