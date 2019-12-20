Будут ли введены электронные трудовые книжки, рассказал глава Минтруда

Ввиду трудоемкости процесса пока планируется лишь внедрение электронной систематизации трудовых договоров.

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, отвечая на вопросы депутатов мажилиса в ходе пленарного заседания, рассказал, будут ли введены электронные трудовые книжки. Согласно поправкам по вопросам труда, проект которых он представил, планируется внедрение электронной систематизации трудовых договоров и их консолидация в единую систему учета, передает Kazpravda.kz.

В этой связи депутат Айгуль Нуркина поинтересовалась, планирует ли ведомство вводить электронные трудовые книжки. По словам главы Минтруда, пока такой вопрос не стоит на повестке, поскольку перевод трудовых книжек в электронный формат — трудоемкий процесс.

«Мы пока не планируем, потому что понимаем, что это очень трудоемкий процесс, и обязывать работодателей заполнять историю по своему работнику, всю его трудовую деятельность, наверное, это не совсем правильно», — сказал он.