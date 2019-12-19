В Казахстане презентовали налоговый кошелек

Мобильная версия Налогового кошелька функционирует на платформе e-Salyq, а также будет запущена на портале электронного правительства.

1 января 2020 года в Казахстане будет запущен Налоговый кошелек — сервис по приему и обработке платежей с единых реквизитов, с возможностью проведения автозачетов в онлайн-режиме без заявления налогоплательщика. О новом механизме рассказал вице-министр финансов Руслан Енсебаев, передает Today.kz.

«Многие наши граждане сталкивались с проблемами при оплате налогов. К примеру, налогоплательщику надо было указать из более тысячи реквизитов нужные ему четыре — КБК, КНП, БИН бенефициара-получателя и сумму. Неверное указание одного из них приводило к некорректному зачислению платежей в бюджет и, соответственно, к штрафам и пеням. Сегодня, благодаря планомерной работе, проводимой Министерством финансов РК, появилась возможность альтернативной оплаты налогов путем пополнения Налогового кошелька», — рассказал он.

Сервис, по словам Енсебаева, предоставляет налогоплательщику информацию о его текущих и предстоящих обязательствах с бюджетом.

«Деньги из Налогового кошелька автоматически зачисляются на соответствующие налоги, по которым возникли налоговые обязательства. При этом реквизиты оплаты налогов заполняются автоматически без указания их налогоплательщиком, что обеспечивает их гарантированную доставку», — добавил вице-министр.

Новый сервис также дает возможность пополнять средства на единые реквизиты, подключить опцию автоматического списания средств с баланса Налогового кошелька и получать уведомления о списании.