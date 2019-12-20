Выявлен зарубежный сайт с данными миллионов жителей Казахстана
На нем в алфавитном порядке собраны ФИО, адреса и телефоны миллионов пользователей.
20 декабря 2019 07:00, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Безопасность, Соседи
Специалистами Роскомнадзора был выявлен зарубежный интернет-ресурс, хранящий персональные данные миллиона россиян и жителей Казахстана, сообщает Zakon.kz.
«В Кургане выявлен зарубежный сайт с персональными данными россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
Домен Nomerekaterinburga.com расположен во Франции. На сайте в алфавитном порядке собраны ФИО, адреса и телефоны миллионов пользователей. Российские власти внесли сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, в дальнейшем он будет заблокирован.