Выявлен зарубежный сайт с данными миллионов жителей Казахстана

На нем в алфавитном порядке собраны ФИО, адреса и телефоны миллионов пользователей.

Специалистами Роскомнадзора был выявлен зарубежный интернет-ресурс, хранящий персональные данные миллиона россиян и жителей Казахстана, сообщает Zakon.kz.

«В Кургане выявлен зарубежный сайт с персональными данными россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Домен Nomerekaterinburga.com расположен во Франции. На сайте в алфавитном порядке собраны ФИО, адреса и телефоны миллионов пользователей. Российские власти внесли сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, в дальнейшем он будет заблокирован.