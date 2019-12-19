Более тысячи километров горных троп оцифровано в Алматы

Основная цель инициативы – развитие цифрового контента и популяризация горного кластера.

В 2019 году в малом и большом Алматинских ущельях были оцифрованы более 1000 км горных троп. Данная инициатива Управления туризма и Visit Almaty осуществлена в рамках масштабной работы по развитию горного туризма в Алматы. Проект ведется по двум основным направлениям: благоустройство горных троп и нанесение маршрутов на карту, передает Zakon.kz.

В течение 2019-го года было благоустроено 10 популярных горных троп в Малом Алматинском ущелье. Каждая тропа благоустроена навигационными указателями, которые представляют собой информационные стенды с картой маршрута и перепадами высот. Для расширения цифровизации горных троп использована платформа 2GIS, где можно найти 60 маршрутов. Кроме того, стоит подчеркнуть, что горные тропы доступны и в режиме офлайн — требуется лишь определение местоположения (геолокация). Все маршруты классифицированы.

«Основная цель инициативы — развитие цифрового контента и популяризация горного кластера. Также мы хотим создать максимальное удобство для иностранных туристов и местных жителей», — отметила руководитель Управления туризма Сабина Амангельды.

В следующем году управление планирует благоустроить горные маршруты, а также создать отдельный атлас популярных горных маршрутов.