Казахстанцы потратили на услуги сотовой связи более 183 млрд тенге

Количество абонентов сократилось на 1,4% за год.

Услуги сотовой связи обошлись казахстанцам в 183,1 млрд тенге за январь–октябрь 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост в деньгах составил 1,6%, в сопоставимых ценах — 0,3%. Об этом сообщает Finprom.kz.

Плотность абонентов сотовой связи на 100 человек сократилась до 140 абонентов. Однако плотность имеющих доступ к интернету среди них — 79 на 100 человек, против 75 годом ранее. Количество абонентов сотовой связи в РК сократилось на 1,4% за год, до 25,9 млн. При этом, число абонентов, имеющих доступ к высокоскоростному интернету, выросло на 7%, до 14,6 млн. Таким образом, 56,5% абонентов имеют доступ к всемирной сети, против 52,1% год назад и 34,7% — пятью годами ранее.