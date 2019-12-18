Казахстанцы смогут получать услуги удаленно, даже те, за которыми необходимо было приезжать в офис.

19 декабря в Нур-Султане будут озвучены итоги конкурса ID Challenge. 56 команд вызвались использовать Digital ID в конкурсе по созданию решений для идентификации пользователей. Приходите узнать победителей, послушать выступления и реальные примеры использования идентификации.

На мероприятии вы узнаете: что такое биометрическая идентификация и как она работает; зачем нужна эта технология и какую пользу бизнесу она несет; как биометрическая идентификация работает за рубежом; в какую сторону будет развиваться технология в будущем.

Кроме того, состоится награждение победителей ID Challenge, конкурса для разработчиков на создание digital-продуктов с технологиями биометрической идентификации. Конкурс для разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов, стартап-команд, представителей МСБ и продуктовых команд крупных компаний проходил с 26 ноября по 19 декабря 2019 года. Перед участниками стояла задача — за короткое время создать полезный digital-продукт с технологией биометрической идентификации (или интегрировать такую технологию в уже готовый продукт).

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации. Также будет организована онлайн-трансляция — ссылка появится на странице мероприятия.