Моменты оживают с новым смартфоном vivo V17

Компания vivo официально представила смартфон V17.

Модель с 48 Мп AI-квадрокамерой и селфи-камерой на 32 Мп уже в продаже.

Непревзойденный дизайн

Компания vivo создала новую форму для блока камер, вдохновившись образом драгоценных камней. Необычный градиент корпуса в двух цветах «Облачная лазурь» и «Синий туман» придает смартфону V17 уникальный и динамичный дизайн с завораживающими оттенками, переливающимися на свету.

Идеальные снимки

48-мегапиксельная квадрокамера позволяет добиться потрясающего разрешения с помощью высокой светочувствительности, 8 Мп сверхширокоугольная камера увеличивает угол обзора до 120 градусов. Макрообъектив V17 снимает с расстояния 4 см, погружая в удивительный мир крошечных объектов. Дополнительная камера для расчета глубины резкости служит для создания глубоких атмосферных снимков. Фронтальная камера с 32 Мп матрицей поможет делать четкие селфи.

Превосходная производительность

Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 и аккумулятор емкостью 4500 мА/ч гарантируют плавную и долгую работу нового смартфона vivo, а 8 Гб оперативной памяти обеспечивают одновременную работу множества приложений без задержек. 128 Гб встроенной памяти с возможностью увеличения до 256 Гб позволят хранить еще больше приложений, фотографий и видео. Благодаря разъему Type-C и технологии двойной быстрой зарядки батарея заряжается с поразительной скоростью.

«Темная тема» операционной системы Funtouch OS 9.2 на базе Android 9 использует специально разработанные палитры цветов, адаптированные для большинства популярных приложений, чтобы глазам было комфортно вечером и ночью. Включение «темной темы» можно настроить автоматически на определенное время суток.

Игровой центр: полное погружение

Игровой центр поможет создать собственную платформу для игр. Пользователь сможет следить в режиме реального времени за работой центрального и графического процессоров, а также за температурой смартфона. Для усиления эффекта погружения в играх в режиме Ultra Game Mode блокируются сообщения и уведомления, чтобы можно было полностью сосредоточиться на пути к победе. Функция изменения голоса сделает игру еще увлекательнее и защитит конфиденциальность владельца смартфона.