Технологии InterSystems обеспечивают взаимодействие и обмен данными в системе медицинского страхования Германии

Решение HealthShare было выбрано для реализации DGUV Affinity Domain.

Медицинские документы, такие как врачебный выписной эпикриз, часто все еще составляются и пересылаются на бумажном носителе, несмотря на постепенный переход на цифровой формат. Почтовая передача документов или передача документов в различных форматах задерживает их дальнейшую обработку. Для застрахованного лица ускоренная цифровая доступность медицинских документов и электронный доступ к странице плательщика имеют огромное значение для быстрой и несложной обработки его дела.

В результате общеевропейского публичного тендера было выбрано интеграционное решение HealthShare от InterSystems для реализации DGUV Affinity Domain. DGUV (Немецкое страхование от несчастных случаев на производстве) — это объединение учреждений по страхованию от несчастных случаев для промышленного и государственного секторов. В 2018 году около 83 млн человек в Германии было застраховано его организациями-участниками.

В рамках проекта будет разработана современная коммуникационная платформа, основанная на принципах международных стандартов в области информационных технологий здравоохранения (HIT), с целью передачи и обработки данных застрахованных лиц и пациентов между компаниями, занимающимися страхованием от несчастных случаев, производителями услуг и другими участвующими сторонами.

Основная цель заключается в обмене различными структурированными документами между производителями услуг (больницами и тд) и плательщиками единым и безопасным способом. С одной стороны, станет возможным обмен новыми видами и форматами документов, а с другой стороны, в среднесрочной перспективе, существующие методы обмена данными между производителями услуг и плательщиками (например, DALE-UV) будут усовершенствованы до коммуникационных стандартов, установленных в здравоохранении.

«Мы будем последовательно переделывать всю необходимую документацию на основе международных стандартов (HL7 CDA, HL7 FHIR и т. д.). Таким образом, мы сможем внести важный вклад в интероперабельную цифровизацию немецкого здравоохранения», — отметил Доктор Эдлин Хёллер (Edlyn Höller), заместитель генерального директора DGUV.

«Мы очень рады, что можем поддержать новаторский подход ассоциации DGUV нашим решением HealthShare. Сильные стороны нашего пакета услуг в области электронного здравоохранения помогут продвинуть цифровизацию процессов DGUV. Наша четкая приверженность функциональной совместимости на основе стандартов и связанная с этим реализация профилей HL7, DICOM, IHE и многих других стандартов в нашем семействе продуктов HealthShare обеспечивают основу, на которой мы можем идеально сопровождать содержательную ориентацию DGUV Affinity Domain», — добавила Хелен Ленглер (Helene Lengler), Regional Managing Director, Northern Continental Europe & CIS, InterSystems.

О немецком законе о страховании от несчастных случаев.

Закон о страховании от несчастных случаев предусматривает страхование различных групп лиц от последствий несчастных случаев на производстве, происшествий по пути на работу или с работы, а также профессиональных заболеваний. Наибольшую группу застрахованных составляют зависимо занятые, а также лица, занимающиеся деятельностью, которая направлена на общее благо. Также дети в детских садах, школьники и студенты, находятся под защитой закона о страховании от несчастных случаев. Организациями закона о страховании от несчастных случаев являются профессиональные союзы и фонды страхования от несчастных случаев для государственных служащих. Для эффективного выполнения общих задач и представления общих интересов организации страхования от несчастных случаев объединились в ассоциацию немецкого закона о страховании от несчастных случаев (DGUV).