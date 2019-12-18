Что даст цифровое обслуживание таможни, объяснил глава кабмина Кыргызстана

Современными досмотровыми комплексами оснастили пункты пропуска на границе с Китаем.

С переходом на цифровое обслуживание таможни будет обеспечена прозрачность работы всего ведомства. Об этом сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на церемонии запуска инспекторско-досмотрового комплекса на КПП «Торугарт» в Нарынской области, передает Sputnik.

«Новая автоматизированная система позволит исключить проблемы недостоверного декларирования товаров, низкой скорости их прохождения через таможенную границу, а также коррупционные риски. Для этого мы полностью переходим на цифровое обслуживание таможни и исключаем человеческий фактор», — заявил Абылгазиев.

По его словам, сегодня все таможенные посты поэтапно оснащают современной техникой.

«Все будет способствовать прозрачности работы таможни, которая сейчас вызывает у многих сомнения. За ситуацией на границе можно будет следить в режиме реального времени», — сказал глава кабмина.

Он отметил важную роль контрольно-пропускных пунктов на границах с третьими странами не только для экономики страны, но и для всех государств Евразийского экономического союза. В КР установили уже второй инспекторско-досмотровой комплекс.

«Оснащение КПП современной техникой было предусмотрено в „дорожной карте“ вступления Кыргызстана в интеграционное объединение. Всего будет установлено шесть комплексов на границах с третьими странами. В первую очередь мы установили такие комплексы на границе с Китаем, товарооборот с которым достигает двух миллиардов долларов в год. Нам важно знать, что именно проходит через нашу границу. Тем более, что это ворота в ЕАЭС», — подчеркнул премьер.