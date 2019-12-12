Порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов снизится

Текущие нормы будут действовать до конца года.

В Казахстане с 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, а также доставляемых перевозчиком в адрес одного физического лица, будут составлять 200 евро и 31 килограмм, передает Strategy2050.kz со ссылкой на Комитет госдоходов МФ РК.

Так, например, посылка стоимостью 300 евро, заказанная в зарубежном интернет-магазине, будет подлежать таможенному декларированию путем подачи пассажирской таможенной декларации. Покупатель также будет вынужден уплатить таможенный платеж по ставке 15% от стоимости в части превышения стоимостной нормы (т.е. 15% от 100 евро). Или допустим, посылка стоит меньше 200 евро, но вес ее составляет 35 кг (т.е., превышение весовой нормы на 4 кг) — в таком случае, таможенными пошлинами будет облагаться излишний вес.

В настоящее время нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин и налогов, составляют 500 евро и 31 кг в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица.