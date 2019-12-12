Физические лица могут получать сведения о своей регистрации в личном кабинете на портале электронного правительства.

Как известно, выдача адресных справок с места жительства исключена в Казахстане с 1 ноября 2019 года. В полиции Алматы рассказали, как обойтись без адресной справки, передает Zakon.kz.

«Сведения об адресе гражданина физические и юридические лица смогут получать из информационных систем посредством портала электронного правительства. Адресная справка с места жительства подразделениями миграционной службы не выдается, так как истребование от граждан адресных справок при получении государственных, банковских и других услуг либо при устройстве на работу, в школы, детсады, поликлиники и т. д. исключается. При этом доступ к своим адресным сведениям гражданин может предоставить посредством сервиса третьих лиц», — проинформировал начальник Управления миграционной службы Департамента полиции Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.

Собственники жилья сведения о лицах, зарегистрированных по адресу, также могут проверять через портал или мобильное приложение электронного правительства.