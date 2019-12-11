Нацбанк протестирует технологии с элементами искусственного интеллекта

Меры направлены на повышение уровня финансовой доступности.

На брифинге в Алматы глава Национального банка Ерболат Досаев рассказал о планах по развитию финтех-отрасли в Казахстане. По его словам, за последние три года объем безналичных операций населения страны вырос в пять раз, а за 10 месяцев этого года составил 10,6 трлн тенге. В среднем в день населением осуществляется три млн безналичных транзакций на сумму свыше 35 млрд тенге. Операции через интернет-банкинг занимают 68% от общего объема безналичных транзакций, передает Kursiv.kz.

Основные приоритеты Нацбанка сегодня — это развитие мобильных платежей, биометрическая цифровая идентификация потребителей финуслуг, применение Big Data, цифровизация банковских и страховых услуг, а также создание современной системы реагирования на киберугрозы.

«Наши усилия будут направлены на создание новых продуктов совместно с финансовыми институтами. Так, в следующем году попытаемся внедрить какие-то технологии с элементами искусственного интеллекта. Технологические инновации в корне меняют традиционную финансовую систему», — отметил глава НБ.

Эти меры, считает Досаев, повысят уровень финансовой доступности для населения и создадут необходимые условия для предоставления финансовых услуг в новом и безопасном формате.