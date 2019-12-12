Патрульные милиционеры в Бишкеке получили планшеты

ГУВД уверяет, что это улучшит работу милиции.

Сотрудники Управления патрульной службы милиции (УПСМ) Бишкека получили планшеты с базой данных лиц, находящихся в розыске, и информацией о нарушениях. Сорок планшетов достались работникам пешего и конного патруля. Как рассказали в ГУВД, устройства будут использоваться для своевременного выявления граждан, подозреваемых в совершении преступлений и находящихся розыске, а также для получения оперативной информации, необходимой в служебной деятельности, передает Sputnik.

УПСМ было создано в ноябре этого года в Свердловском и Первомайском районах столицы. Оно объединяет функции управления обеспечения безопасности дорожного движения и патрульно-постовой службы.