В Узбекистане запретят бумажный документооборот

Госорганы к 1 января 2021 года должны полностью отказаться от заполнения бланков, форм и таблиц в бумажном виде.

Это предусмотрено постановлением, подписанным главой государства. Как отмечается в документе, в министерствах, ведомствах, органах исполнительной власти на местах все еще сохраняются устаревшие бюрократические методы работы, включая низкий уровень внедрения современных информационных технологий в документооборот, существенный объем бумажной волокиты, передает CA-NEWS.

Минюсту совместно с Мининфокомом до 1 марта 2020 года поручено внести на утверждение План мероприятий по внедрению автоматизированной системы ведения отчетности и документооборота во всех государственных органах. Государственные органы должны будут обеспечить поэтапное внедрение автоматизированной системы ведения отчетности, а также ее полноценное функционирование. При этом их руководители будут нести персональную ответственность за внедрение автоматизированной системы ведения отчетности и документооборота.

Государственному налоговому комитету поручено до 1 марта 2020 года обеспечить в установленном порядке всех работников и руководителей государственных органов и организаций электронными цифровыми подписями.