Lenovo представила новые модели Yoga в Казахстане

Yoga C940 и S940 могут похвастаться процессорами Intel нового поколения и целым набором интеллектуальных функций.

6 декабря Lenovo представила на казахстанском рынке долгожданные новинки — модели премиального сегмента под брендом Yoga — C940 и S940. Напомним, ультрапортативную модель Yoga S940 показали в январе на выставке потребительской электроники Consumer Electronic Show 2019 в Лас-Вегасе, а ноутбук 2в1 Yoga C940 был продемонстрирован в сентябре в рамках конференции Tech Life в Берлине.

Как рассказал Альнур Ермагамбетов, генеральный менеджер Lenovo в Центральной Азии, этот год для компании был знаковым, показатели растут уже 9 кварталов подряд. В этом году Lenovo отпраздновала 35-летие. «Этот путь мы прошли очень успешно. Lenovo начиналась как группа из одиннадцати инженеров-энтузиастов. Сегодня это международная корпорация, которая входит в список Fortune 500 самых крупных компаний мира. В Lenovo работает 60 тысяч сотрудников по всему миру, мы представлены в более чем 180 странах. Согласно предварительным планам, 2019 финансовый год Lenovo будет закрыт на отметке более чем 50 млрд долларов. Мы идем вперед, растем и развиваемся. По итогам 2018 года Lenovo стала номером один по поставкам ПК во всем мире, и текущий год подтверждает наши позиции. Мы планируем лидировать и дальше», — говорит Альнур Ермагамбетов.

Флагманские Lenovo Yoga C940 и S940 являются одними из самых тонких и легких устройств, имеют интуитивно-понятный интерфейс с поддержкой искусственного интеллекта и работают на новейших процессорах Intel под управлением ОС Windows 10. Кроме того, одна из версий Yoga C940 оснащена дисплеем с тачскрином, что значительно расширяет сценарии использования устройства. В новинках реализованы эксклюзивные интеллектуальные функции, являющиеся частью программного обеспечения Lenovo Smart Assistant. Речь о Super Resolution (улучшение качества видео с 720p до FHD 1080p в Windows Media Player) и Q-Control (активация интеллектуального режима охлаждения, с возможностью увеличения до 20% времени автономной работы). Еще одна любопытная функция — режим Modern Standby. Он позволяет ноутбукам выполнять фоновые задачи в спящем режиме, а также мгновенно выходить из него.

Lenovo Yoga S940 выполнен из алюминия и имеет толщину 12,2 мм, вес — 1,2 кг. Экран диагональю 13,9 дюйма с соотношением сторон 16:10 покрыт защитным стеклом с изогнутыми краями. Максимальная яркость экрана, в зависимости от версии модели, составляет 400 и 500 нит. Пользователям будут доступны версии с процессорами Intel Core i5 и Core i7 8-го и 10-го поколений. Объем оперативной памяти новинки составит 8 или 16 Гб, а емкость энергонезависимого накопителя — от 256 Гб до 2 Тб. Yoga S940 оснащается фронтальными динамиками Dolby Atmos и камерой с поддержкой распознавания пользователя по лицу. Это будет полезно для обеспечения безопасности — если владелец ноутбука отходит от него, устройство способно автоматически блокироваться. Кроме того, при осуществлении видеозвонков в работу включается интеллектуальная система шумоподавления. В ноутбуке предустановлены голосовые помощники Amazon Alexa (для некоторых рынков) и Microsoft Cortana. Новинка может проработать от батареи до 15 часов с экраном FHD и до 7,5 часов с экраном UHD. Аккумулятор Yoga S940 оснащен технологией быстрой зарядки, позволяющей за один час зарядить батарею до 80%.

Lenovo Yoga C940 — ноутбук в форм-факторе 2в1, отличающийся высокой производительностью при весе всего в 1,35 кг. Новинка работает на процессорах Intel Core i5 и Core i7 10-го поколения, оснащена оперативной памятью LPDDR4X 8 Гб, 12 Гб или 16 Гб, а также SSD-накопителем объемом 512 или 256 Гб. Устройство поддерживает новейшую беспроводную технологию Wi-Fi 6, обладает поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, а также оснащено инновационным вращающимся саундбаром с четырьмя колонками, что выводит качество звука на совершенно новый уровень.

Yoga C940 также выполнен в алюминиевом корпусе и оснащен интересным защитным дополнением — у модели имеется специальная шторка для затвора камеры TrueBlock Privacy Shutter. Кроме того, ноутбук получил решение для биометрической аутентификации с помощью Windows Hello и сканер отпечатков пальцев, а также цифровое перо, которое вставляется в специальный разъем в ноутбуке, где и осуществляется его зарядка. Новинка может проработать до 20 часов с экраном FHD и до 10,5 часов — с UHD. Благодаря поддержке технологии быстрой зарядки Rapid Charge модель способна зарядиться до 80% всего за час.

Lenovo Yoga S940 доступен на казахстанском рынке с конца декабря, а Lenovo Yoga C940 — с середины января 2020 года во всех сетях магазинов электроники.