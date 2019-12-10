Казахтелеком анонсировал запуск собственной блокчейн-платформы

Презентация прошла в рамках конференции «Blockchain Day» в Нур-Султане.

4 декабя в Astana Hub состоялась конференция «Blockchain Day», в ходе которой обсуждались вопросы регулирования и развития индустрии блокчейн-технологий. На мероприятии выступили спикеры Ассоциации развития блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане, представители Казахтелекома, МФЦА, Национального Информационного Холдинга «Зерде», АО «Информационный УчетныйЦентр» и BitFury. Были затронуты вопросы текущей законопроектной работы в отношении технологии блокчейн, смарт-контрактов, майнинга, цифровых активов и криптовалют.

Как отметили организаторы мероприятия, актуальность конференции обусловлена общемировой тенденцией внедрения технологии блокчейн в государственном и частном секторах и развитием индустрии. «Blockchain Day» должна стать дискуссионной площадкой для презентации кейсов применения технологии и обмена экспертизой в сфере правового регулирования.

В рамках конференции Казахтелеком презентовал свой новый продукт — распределенную блокчейн-платформу BaaS (Blockchain as a Service). Она представляет собой платформенное решение на базе Hyperledger Fabric, которое позволяет создавать и размещать корпоративные блокчейн-системы на базе распределенной инфраструктуры дата-центров оператора. По словам Абылая Джумагельдинова, руководителя службы инноваций АО «Казахтелеком», продукт позволит государственным органам и бизнесу облегчить внедрение и эксплуатацию блокчейн-систем.