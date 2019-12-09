Более 200 сайтов нарушили правила регистрации доменной зоны .kz

Часть из них не устранили нарушения, в связи с чем их деятельность будет прекращена.

Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT за два месяца IV квартала выявила свыше 200 инцидентов информационной безопасности https://profit.kz/tags/security/ на интернет-ресурсах в доменной зоне.kz — угрозы были зафиксированы как «Несанкционированный доступ/модификация содержания». KZ-CERT оповестила владельцев интернет-ресурсов и предоставила рекомендации по устранению угроз. Однако, как отметили в ведомстве, несмотря на неоднократные уведомления, владельцы 75 сайтов не провели соответствующие работы и не предприняли меры по устранению выявленных инцидентов.

«В соответствии с действующим законодательством в отношении данных интернет-ресурсов уполномоченным органом были приняты соответствующие меры. Напомним, что согласно пункту 19 главы 3 „Правил регистрации пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернет“, регистратор, получив информацию от регистратуры, информирует регистранта о необходимости устранения допущенных нарушений в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления, если иной срок не установлен вступившим в законную силу решением суда. В случае неисполнения данных требований, согласно подпункта 3, пункта 23 вышеуказанных правил, использование 75 интернет-ресурсов будет прекращено», — заявили в KZ-CERT.