Участники хакатона разрабатывали продукт для улучшения клиентского сервиса Жилстройсбербанка.

Три дня — с 29 ноября по 1 декабря — в Алматы проходил BaiterekHackathon, организованный АО «QazTechVentures», АО «Жилстройсбербанк» и АО «НУХ «Байтерек». В этом масштабном мероприятии приняли участие 58 команд, в состав которых вошли студенты, выпускники ВУЗов и специалисты из сферы IT. Они разрабатывали продукт для улучшения банковского клиентского сервиса АО «Жилстройсбербанк». На хакатоне перед участниками были поставлены 4 задачи, для которых должны были быть найдены оригинальные и конструктивные решения.

Первая задача касалась сферы накоплений — участникам необходимо было найти решение, которое предоставит возможность клиентам банка отслеживать свои сбережения и напоминать быть более активными вкладчиками.

Вторая задача была связана со сферой обучения — необходима была идея, которая позволит упростить банковские процессы, для более легкого ознакомления с услугами и продуктами банка со стороны клиентов.

Третья задача состояла в уменьшении времени ожидания в банке и превращении его в полезный опыт для клиента.

Четвертая задача требовала решение, которое повысит прозрачность и будет способствовать продвижению кросс-сотрудничества среди всех подразделений банка.

Открытие BaiterekHackathon состоялось 29 ноября в Алматы. С приветственным словом выступили управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» Адиль Нургожин, председатель правления АО «ЖССБК» Ляззат Ибрагимова, председатель правления АО «Qaztech Ventures» Жандос Шаймарданов. Они пожелали участникам удачи и продуктивных решений.

«В АО «Байтерек» сейчас активно развивается диджитал-сфера, то есть предоставление всех услуг через онлайн-сервисы, — отметил на открытии Адиль Нургожин. — Этим занимаются и все дочерние компании, в том числе и ЖССБК. Но в то же время у нас возникает ряд проблем, которые требуют своего подхода и решения. Не всегда все получается сразу, и клиент тоже не всегда бывает готов. Например, если в Астане и Алматы люди с онлайн-услугами более-менее знакомы, то в других городах люди продолжают приходить в отделения банка и стоять в очередях. А зачем это нужно, когда можно все сделать быстрее и проще? Для этого мы и организовали хакатон. Мы хотим, чтобы по его итогам у нас было 10 команд с хорошими решениями, которые пойдут уже на рынок как хороший стартап. И дальше мы можем предложить уже взаимодействие с Qaztech Ventures, который занимается поддержкой различных стартапов».

Особую важность мероприятия в своем приветственном слове отметил председатель правления АО «Qaztech Ventures» Жандос Шаймарданов: «Хотелось бы подчеркнуть, что вы будете работать над улучшением сервисов для более миллиона клиентов Жилстройсбербанка. И самое главное — у вас появится возможность масштабировать решение на другие институты развития и другие финансовые организации в Казахстане. Конечно, вы все хотите получить заветный приз, общий призовой фонд хакатона — два миллиона тенге. Но для нас важно, чтобы те решения и те продукты, которые вы предложите здесь — получили дальнейшую реализацию. Мы, как компания QazTechVentures, призваны вам в этом помочь», — сказал он.

Всего на хакатоне было зарегистрировано около 300 участников, которые составили 58 команд. На второй день произошел отбор, в результате которого осталось 24 команды, у которых уже был прототип своего проекта. На третий день прошли 12 команд, 4 из которых заняли призовые места. Всего на создание проекта участникам выделялось 48 часов.

1 декабря, после презентаций проектов от 12 команд-финалистов, жюри после длительного совещания выбрало четырех победителей (в состав жюри вошли председатель правления ЖССБК Ляззат Ибрагимова, заместитель председателя правления QaztechVentures Диас Бексолтан, со-основатель Е27 Тадеуш Кох, председатель ИТ-совета при Фонде первого президента РК Рашид Дюсембаев, предприниматель и основатель Okauto и Biometric.kz Алибек Наримбай, владелец холдинга «Учет» Максим Барышев).

Третье место и приз в 400 тысяч тенге поделили между собой команды «Чайный пакетик» и «Муз». Команда «Муз» приглянулась жюри за идею работы с BigData. Команду «Чайный пакетик» оценили за идею вовлечения всех действующих клиентов банка и дополнительного их награждения.

Второе место заняла команда «GoCode» и получила чек на 600 тысяч тенге. Эта команда была единственной, кто потратил свое время на общение с клиентами банка в одном из филиалов. Они выявили проблемы, которые волнуют вкладчиков ЖССБК.

Первое место заняла команда «Пожилые». Они получили денежное вознаграждение в размере 1 миллион тенге. Эта команда смогла решить бизнес-задачу, которая очень сильно волнует банк — идентификация клиента. «Пожилые» сами написали программу, которая должна помочь банку решить этот вопрос.

Хакатон станет традиционным мероприятием и будет проводиться каждый год. Также все 12 команд получат возможность превратить свой проект в полноценный стартап — ЖССБК подпишет меморандум со всеми финалистами. Ближайшие 3-4 месяца банк и команды будут сотрудничать, а те, кто смогут превратить свой проект в готовый продукт, получат возможность заключить с банком контракт. И уже на втором хакатоне в следующем году будут представлены те команды, которые смогут дойти до конца.