Первый казахстанский интерактивный триллер вышел на мобильных платформах

Киностудия Rhinotales выпустила мобильное приложение для интерактивного триллера «Она сердится», который стал ее дебютным проектом.

Релиз фильма состоялся в июле этого года на главных игровых платформах для PC — Steam, Green Man Gaming, Humble Store и других. Теперь его можно будет скачать в Google Play и App Store в виде приложения для смартфона. В ближайшем времени фильм появится на Amazon. Зрителям будут доступны русская и английская озвучка, а также субтитры на двадцати двух языках, включая казахский, передает Елорда Инфо.

«Она сердится» — интерактивный триллер казахстанской инди-студии Rhinotales с живыми актерами и нелинейным сюжетом, развитие которого полностью зависит от выбора зрителя. Фильм начинается со странного убийства в ночном клубе. Женщина-детектив пытается найти изворотливого преступника, который оставляет явные улики и продолжает убивать. Игроку дается возможность принять различные решения за героя, чтобы изменить ход истории и увидеть все кусочки мозаики сюжета. В фильме возможны четыре концовки: от хэппи-энда до самой мрачной. Общий хронометраж составляет 1 час 30 минут, а одно прохождение занимает около 35 минут.

«Команда Rhinotales состоит из людей, которые одинаково сильно любят как кино, так и видеоигры, поэтому у нас зародилась идея создать проект на стыке этих двух направлений. Сомнений в будущем интерактивного кино нет. Современной молодой аудитории интересен новый опыт, а технологии и рынок готовы к новому формату развлечений. Сейчас наша главная задача — сделать релиз первого фильма и получить обратную связь от зрителей, понять, что им понравилось, а чего не хватило. Только после этого мы сможем двигаться дальше и приступить к разработке следующего проекта», — рассказал продюсер картины Артем Слесаренко.

Проект стал первым интерактивным фильмом в жанре триллера для Казахстана и СНГ. Над картиной в течение года работали более 120 человек из разных стран, включая Казахстан, Россию, Беларусь, Украину и США.