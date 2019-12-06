Госуслуги в сфере строительства и ЖКХ переводятся в электронный формат

Сроки рассмотрения сократятся с 15 рабочих дней до 20-40 минут.

Государственные услуги в сфере строительства и ЖКХ переводятся в электронный формат. В целях исключения коррупционных рисков при оказании услуг и обеспечения прозрачности процессов, две государственные услуги Комитета до конца текущего года будут переведены в электронный формат. Их будут оказывать через портал электронного правительства. Таким образом, будет исключен человеческий фактор в виде контакта сотрудников с услугополучателями, сроки рассмотрения сократятся с 15 рабочих дней до 20-40 минут, сообщает Zakon.kz.

В целом, комитетом по делам строительства и ЖКХ МИИР РК предоставляются три вида государственных услуг, это:

— аккредитация юридических лиц, осуществляющих технический надзор и техническое обследование по объектам первого и второго уровней ответственности;

— аккредитация юридических лиц, претендующих на проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов;

— аккредитация негосударственных аттестационных центров по аттестации инженерно-технических работников, участвующих в процессе проектирования и строительства.

В настоящий момент эти услуги оказываются в бумажном формате. Уже внесены соответствующие изменения в НПА, идет техническая подготовка информационных систем.