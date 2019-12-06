Платежи носимыми устройствами набирают популярность в Европе

Количество транзакций за год увеличилось в восемь раз.

Европейцы все чаще оплачивают покупки носимыми устройствами с бесконтактной технологией. Всего за год количество платежей, совершенных с помощью гаджетов, увеличилось в Европе в восемь раз. Новый тренд получил широкое распространение — возможность получить умный девайс с платежным функционалом есть в 26 странах Европы, при этом пользователям доступно более 30 видов таких средств оплаты.

Согласно данным, представленным Mastercard, Нидерланды занимают первое место по платежам носимыми устройствами: здесь таким способом проходит каждая третья транзакция (33%). На втором месте — Великобритания (18%), далее идут Швейцария (8%) и Россия (7%). Это касается как активных устройств (требующих зарядки), так и пассивных (не требующих зарядки): браслетов, колец и обычных часов.

Больше всего платежей носимыми устройствами в мире приходится на Австралию, за которой следуют Нидерланды. США находятся в рейтинге на восьмой позиции, а все остальные места в первой десятке занимают европейские страны. Общее число транзакций, проведенных в прошлом году в Европе с использованием носимых устройств, в 19,4 раз больше, чем в Северной Америке.

Топ-10 стран Европы по платежам носимыми устройствами:

1. Нидерланды

2. Великобритания

3. Швейцария

4. Россия

5. Польша

6. Швеция

7. Чехия

8. Финляндия

9. Германия

10. Украина

По мере развития технологий для носимых устройств модные бренды привносят на рынок новые решения и создают гаджеты, которые становятся не только функциональными, но и трендовыми. Сегодня каждый пятый взрослый человек носит «умные» часы или фитнес-браслет. Ожидается, что к 2020 году мировой рынок носимых устройств по всему миру достигнет оценочной стоимости в 30 млрд евро. Пользователи могут использовать носимые устройства в любых местах, где работает оплата одним касанием. Бесконтактные платежи полностью изменили ситуацию на международном рынке, набрав популярность среди эмитентов, продавцов и покупателей, особенно в Европе. Популярность бесконтактных платежей растет; они составляют 61% всех транзакций в европейских магазинах — данный показатель увеличился на 23% с начала 2018 года. Принятие такого способа оплаты в розничных магазинах также значительно увеличилось — с 42% до 70% за аналогичный период.

«Мы в Mastercard видим, что новые способы оплаты становятся все популярнее, ведь пользователи хотят совершать платежи быстро и удобно — при условии, что услугу оказывает надежный бренд. Примечательно, насколько легко держатели карт переходят на новые платежные технологии, которые соответствуют их „цифровому“ образу жизни. Носимые устройства позволяют совершать платежи максимально удобно и непринужденно, обеспечивая при этом необходимую надежность и безопасность», — говорит Михаил Федосеев, вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков.