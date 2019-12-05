В Axoft сменился генеральный директор

Михаил Прибочий возглавлял Axoft с конца 2009 года.

Глобальный сервисный ИТ-дистрибутор Axoft сообщил о смене генерального директора — преемником Михаила Прибочего станет Вячеслав Бархатов, который с 2011 г. занимал в компании позицию директора по продажам, передает Cnews.ru.

Команда Axoft во главе с новым генеральным директором — Вячеславом Бархатовым — продолжит работу по повышению эффективности и прогнозируемости бизнеса, усилению сервисных возможностей компании и развитию ключевых для рынка направлений (кибербезопасность, Cloud, ИТ-инфраструктура, практики Opensource и Devops). Будет последовательно реализована стратегия разделения бизнеса на проектный и транзакционный за счет повышения уровня автоматизации бизнеса на базе платформы Axoft Platform.

В настоящий момент компания присутствует в девяти странах: России, Белоруссии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Монголии. В ближайшие годы Axoft намерен открыть несколько офисов — в Азии, Латинской Америке и Европе.

«Возглавить такую компанию, как Axoft, — честь для меня. Я, как никто другой, заинтересован в том, чтобы обеспечить преемственность тех идей и ценностей, которые заложил Михаил за последние 10 лет, и которые я искренне разделяю. А задача наша точно сформулирована и зафиксирована в качестве миссии компании — быть лучшим партнером по дистрибуции для всех участников ИТ-рынка. Мы будем вместе идти к этой, безусловно, амбициозной цели», — сказал Вячеслав Бархатов.