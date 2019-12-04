Госслужащим разрешили проносить смартфоны в Дом министерств

Запрет действовал больше трех лет.

Государственным служащим разрешили проносить смартфоны в здание Дома министерств и правительство. Запрет на использование смартфонов, планшетов и смарт-часов в зданиях госорганов действует уже три года, с марта 2016 года. Эта мера вводилась в связи с участившимися фактами утечки служебной информации, передает Zakon.kz.

«Сегодня все сотрудники Дома министерств получили возможность заходить на работу со смартфонами», — сообщили в Управлении делами Президента.

В мае 2018 года Фатима Жакыпова, которая на тот момент работала ректором Академии государственного управления при Президенте, заявляла о том, что в сентябре 2018 года казахстанским госслужащим могут вновь разрешить использовать смартфоны в рабочее время. Однако этого не произошло. 7 ноября 2019 года вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов рассказал, что казахстанским госслужащим разрешат пользоваться смартфонами на работе уже в ближайшем месяце.