Персональную ответственность за цифровизацию закрепят в каждом министерстве Казахстана

С начала года на портале электронного правительства со стороны госорганов было допущено порядка 130 системных сбоев.

На уровне каждого уполномоченного органа необходимо закрепить персональную ответственность заместителя первого руководителя ведомства. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин, передает Zakon.kz.

«Бесперебойное оказание госуслуг на портале электронного правительства — одна из приоритетных задач, однако в этом году со стороны госорганов допущено порядка 130 системных сбоев, вызвавших обоснованную критику со стороны граждан. Основная доля таких сбоев приходится на министерство внутренних дел и комитет правовой статистики. В целях усиления контроля и мониторинга для бесперебойной работы электронных систем поручаю на уровне каждого уполномоченного органа закрепить персональную ответственность за курирующим заместителем первого руководителя», — поручил Мамин.

Он напомнил, что план интеграции информсистем затрагивает все госорганы и рассчитан на 2019–2020 годы, однако из запланированных в этом году работ выполнена лишь половина.

«Оставшиеся 50% интеграции связаны с некачественно спланированным бюджетом. Министерствам финансов, инвестиции, энергетики, экологии, внутренних дел нужно подтянуться и обеспечить до конца года 100% исполнения плана», — добавил премьер.