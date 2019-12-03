Следите за новостями

Цифра дня

$500 млн — экономический эффект от цифровизации в РК

Персональную ответственность за цифровизацию закрепят в каждом министерстве Казахстана

С начала года на портале электронного правительства со стороны госорганов было допущено порядка 130 системных сбоев.

3 декабря 2019 09:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

На уровне каждого уполномоченного органа необходимо закрепить персональную ответственность заместителя первого руководителя ведомства. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин, передает Zakon.kz.

«Бесперебойное оказание госуслуг на портале электронного правительства — одна из приоритетных задач, однако в этом году со стороны госорганов допущено порядка 130 системных сбоев, вызвавших обоснованную критику со стороны граждан. Основная доля таких сбоев приходится на министерство внутренних дел и комитет правовой статистики. В целях усиления контроля и мониторинга для бесперебойной работы электронных систем поручаю на уровне каждого уполномоченного органа закрепить персональную ответственность за курирующим заместителем первого руководителя», — поручил Мамин.

Он напомнил, что план интеграции информсистем затрагивает все госорганы и рассчитан на 2019–2020 годы, однако из запланированных в этом году работ выполнена лишь половина.

«Оставшиеся 50% интеграции связаны с некачественно спланированным бюджетом. Министерствам финансов, инвестиции, энергетики, экологии, внутренних дел нужно подтянуться и обеспечить до конца года 100% исполнения плана», — добавил премьер.