Компьютерная игра научит школьников программированию

Создатели цифрового проекта предложили доступный для детей способ обучения — cложные понятия программирования школьники постигают через компьютерные игры.

Более 10 тысяч школьников из Павлодара, Караганды и Нурсултана до конца года начнут обучение по цифровому учебнику «Кибер Книга». Участники образовательной программы в игровой форме освоят программирование. «Кибер Книга» — это электронный учебник для обучения детей (11-16 лет) программированию в игровой форме с применением искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, передает Sputnik.

Как сообщили организаторы проекта, в основе образовательной программы лежит геймификация (использование подходов, которые широко распространены в компьютерных играх). Такой метод повышает скорость усвоения материала на 30%.

«Проект „Кибер Книга“ возник из непреодолимого желания помочь талантливым детям в освоении прорывных технологий искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, ведь эти рынки будут развиваться не менее 50 лет. В основу „Кибер Книги“ мы заложили игровые механики и возможность общения с искусственным интеллектом. Привычная игровая среда ассоциативно вызывает позитивные эмоции и это гарантирует высокую вовлеченность в образовательный процесс», — рассказал председатель правления АНО «Кибер Страна» Роман Поволоцкий.