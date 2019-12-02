В Алматы отказались от SMS-оповещений о землетрясениях

В департаменте по чрезвычайным ситуациям города назвали этот способ информирования неэффективным.

ДЧС Алматы полностью отказался от информирования населения города о землетрясениях с помощью SMS-уведомлений. По другим ситуациям чрезвычайного характера такой вид оповещения продолжит действовать. По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Серика Аубакирова, причина отказа от SMS-оповещений при землетрясениях — их неэффективность. При большом населении мегаполиса, а это около двух миллионов человек, некоторым абонентам сообщения приходят спустя несколько часов, передает Sputnik.

«Нас не устраивает алгоритм прихода этих SMS-сообщений. Их отправляют операторы сотовой связи. После момента отправки первого сообщения формируется следующая партия. Алматинцы могут получить такое сообщение через пять-шесть часов после того, как событие произошло», — отметил Серик Аубакиров на брифинге в акимате Алматы.

По словам главы городского департамента по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время внедрена новая система оповещения о землетрясениях — Darmen. Благодаря ей алматинцы уже могут получать оповещения о произошедших землетрясениях в реальном времени. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно скачать бесплатное мобильное приложение, которое работает на всех типах телефонов. В случае землетрясения датчики мгновенно отправляют информацию о толчках.

«Если мы говорим, что каждая волна за восемь-десять секунд проходит 100 километров, то при удалении эпицентра в 200 километров от города, вы получите сообщение за 18-20 секунд до начала толчков», — объясняет Аубакиров.

При этом глава городского ДЧС отдельно заострил внимание на том, что новая система будет именно фиксировать уже произошедшие толчки, а не предсказывать их, потому как в мире все еще не научились заранее предугадывать, где и какой силы произойдут землетрясения.