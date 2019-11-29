Госслужащим обещают скоро снять запрет на пользование смартфонами

При этом им напомнили об ответственности за разглашение информации.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев заявил, что в ближайшее время госслужащие смогут пользоваться смартфонами на работе. По словам министра, соответствующее постановление правительства уже подписано, передает Liter.kz.

«В ближайшее время владельцы зданий и полиция, осуществляющая охрану, подпишут инструкцию и после этого госслужащие смогут пользоваться смартфонами», — заявил он.

На вопрос о безопасности данных и утечке Аскар Жумагалиев ответил, что ответственность за информацию будет полностью на госслужащих и руководителях госорганов: «Вопросы информационной безопасности должны обеспечиваться в соответствии со всеми инструкциями, которые определены. Никто этого не отменял, и это полностью ответственность госслужащих и руководителей госорганов», — отметил он.