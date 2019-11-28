Команда Biometric представит Казахстан на глобальном саммите Seedstars 2020 в Лозанне

Seedstars Summit CEE собрал в столице свыше 250 участников из 20 стран мира, где все заинтересованные стороны смогли пообщаться и рассказать о своих компаниях. По его итогам, казахстанская команда Biometric получила путевку на глобальный саммит Seedstars 2020, который пройдет в Лозанне, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Всего путевку на саммит в Лозанне получили восемь победителей из Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Среди них:

— Biometric, Казахстан — банкоматы, выдающие мгновенные кредиты наличными с технологией распознавания лиц.

— Lingwing, Грузия — интерактивная платформа, которая дает людям возможность освоить навыки общения в 4-5 раз быстрее с помощью недорогого решения.

— iHotel LLC, Монголия — компания преобразовывает традиционные отели в современные цифровые объекты, подключаясь к сети через решения HIP.

— StudyFree, Россия — онлайн-платформа для поступления в вузы мира.

— Jeff, Латвия — анализирует телефонные метаданные, контактную информацию, геолокацию, модели поведения и данные сторонних людей, сопоставляя их с кредиторами.

— Velvioo, Армения — управляет решениями по мобильности в городах, а также позволяет городам и предпринимателям запускать свои собственные предложения по мобильности.

— Skyworker, Украина — платформа, на которой технологические компании могут нанимать сотрудников в 3 раза быстрее и в 2 раза дешевле, создавая свои собственные технологические сообщества в интернете.

Команды-участники получат возможность представить свои идеи на главной сцене в Швейцарии вместе с более чем 60 стартапами со всего мира и выиграть до 500 000 долларов США в виде инвестиций в акционерный капитал.