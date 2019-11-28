В казахстанской армии продолжается цифровизация базы данных

Автоматизация учета вооружения и военной техники, боеприпасов позволяет оптимизировать деятельность воинских частей.

В рамках реализации программы «Цифровая армия — 2020» и для эффективного управления с применением новейших информационных технологий в воинских частях Регионального командования «Запад» проходит обучение военнослужащих по программам учета базы данных, передает Strategy2050.kz.

Военнослужащие изучают программное обеспечение, разработанное АО «Казахстан ГИС Центр», где ведется база данных вооружения, военной техники и система учета боеприпасов.

«Автоматизация учета вооружения и военной техники, боеприпасов позволяет оптимизировать деятельность воинских частей. Кроме того, это позволяет командирам достоверно оценивать состояние служб, принимать управленческие решения, а также постоянно иметь под рукой актуальную и точную информацию», — сказал командующий войсками Регионального командования «Запад» полковник Нурлан Алдияров.

Отметим, что внедрение цифровых технологий в Вооруженных Силах Казахстана ведется в плановом порядке в рамках исполнения поручения Президента страны — Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами в соответствии с общегосударственной программой «Цифровой Казахстан» https://profit.kz/tags/digitalkazakhstan/.