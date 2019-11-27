В Казахстане создадут ассоциацию бизнес-инкубаторов

Ее целью должна стать консолидация компетенций и ускорение развития системы бизнес-инкубирования и акселерации в стране.

АО «QazTech Ventures» провело первое общее собрание учредителей бизнес-инкубаторов. Среди присутствовавших были такие организации как «BI Innovations», «MOST», «SmArt. Point Almaty», «Nazarbayev University Research and Innovation System», «Almaty Tech Garden», «Молодежный Бизнес инкубатор», «Инновационный центр КИнЭУ», «НТЦ «Парасат», «BIZ.KZ».

Как отметили в пресс-службе QazTech Ventures, на сегодня обществом поддерживается три действующих бизнес-инкубатора, которые за год своей деятельности показали значительные результаты. Вместе с тем, учитывая, что в настоящее время отсутствует постоянно действующая площадка для эффективной коммуникации между действующими бизнес-инкубаторами, идея необходимости создания казахстанской ассоциации поднималась давно. Целью создания ассоциации является выработка единой методологии и понятийного аппарата в бизнес-инкубировании и акселерации, консолидация компетенций всех действующих игроков в данном направлении на рынке Казахстана и ускорение развития системы бизнес-инкубирования в целом.

На первом собрании путем открытого голосования был сформирован орган правления ассоциации. Участники мероприятия единогласным решением избрали главой ассоциации генерального директора бизнес-инкубатора МОСТ Алима Хамитова.

«Очень важно развивать культуру бизнес-инкубирования в стране, ведь именно такие структуры являются катализатором развития и масштабирования стартап-проектов как на локальном, так и на международном рынке. Создание ассоциации бизнес-инкубаторов позволит выстроить единую систему для коммуникаций и обмена опытом, что в свою очередь ускорит развитие технологического предпринимательства в целом» — отметил председатель правления АО «QazTech Ventures» Жандос Шаймарданов.