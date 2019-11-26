В ҚТЖ активно внедряется интегрированная система планирования

Автоматизация процессов планирования освобождает сотрудников от монотонной механической работы.

В рамках программы «Цифровая трансформация» в АО «НК «ҚТЖ»» состоялся информационный день проекта «Интегрированная система планирования». Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя правления по корпоративным вопросам и HR АО «НК «ҚТЖ» Серика Абденова.

«Одна из инициатив стратегии развития компании до 2029 года направлена на повышение операционной эффективности. Проект „Интегрированная система планирования“ является ключевым проектом данной инициативы и нацелен на автоматизацию процессов планирования компании. Эра прорывных цифровых технологий диктует свои условия. Необходимо отходить от устаревших подходов и методов планирования и применять высокотехнологические инструменты, такие как анализ больших данных, машинное обучение, статистические модели для прогнозирования и аналитики», — подчеркнул С. Абденов.

На сегодняшний день в ҚТЖ внедряется единая, прозрачная и понятная всем методика планирования, где информация передается по цепочке, не теряя аналитической ценности. При этом автоматизация процессов планирования освобождает сотрудников от монотонной механической работы и позволяет сконцентрироваться на качественной аналитической работе.

Как отмечают в пресс-службе АО «НК „Қазақстан темір жолы“», что часть модулей ИСП уже разработана и активно используется структурными подразделениями компании, некоторые модули проходят тестирование, а часть находится на стадии разработки.

«В дальнейшем мы планируем расширить организационный периметр проекта и включить в него дирекцию магистральной сети и АО „Қазтеміртранс“», — отметил заместитель председателя правления по финансам АО «НК „ҚТЖ“» Даир Кушеров.