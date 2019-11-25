В Нур-Султане впервые состоится Dell Technologies Forum

Форум проходит ежегодно в нескольких десятках стран и является частью мирового роуд-шоу одного из глобальных IT-лидеров.

28 ноября в Radisson Hotel Astana (г. Нур-Султан) состоится Dell Technologies Forum, который соберет около 250 ведущих экспертов IT-отрасли страны и мирового уровня для обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации. Форум проходит ежегодно в нескольких десятках стран и является частью мирового роуд-шоу одного из глобальных IT-лидеров — компании Dell Technologies. В этом году форум впервые проводится в Казахстане. Он поднимет актуальные вопросы цифровой трансформации.

Откроют первый Dell Technologies Forum в Казахстане Софи Роннертц (Sophie Ronnertz), вице-президент и генеральный менеджер Dell Technologies в регионе NEE и Нурлан Садыков, глава представительства Dell EMC в Республике Казахстан и Центральной Азии. Главный спикер форума Сербан Зирнован, директор по инфраструктурным решениям в регионе CEE, расскажет о том, что стоит ожидать от цифровой трансформации, как ускорить этот процесс и какие инструменты применять для эффективного управления изменениями.

Также в ходе Dell Technologies Forum планируется обсудить вопросы трансформации рабочей среды, использования, хранения и защиты больших объемов данных, облачные технологии и технологии с использованием искусственного интеллекта. Для IT-руководителей состоится эксклюзивный ланч Connected CIO, который будет посвящен обсуждению различных вопросов, в том числе — как IT-директора могут быть связующим звеном между технологиями и бизнесом.

Кроме того, в рамках форума пройдет актуальная сессии Women in Technology. В ходе дискуссии на тему многообразия и инклюзивности, а также создания устойчивой культуры, в которой учитываются сильные стороны как женщин, так и мужчин в IT-сфере, участники смогут озвучить вопросы, поделиться опытом и рассказать об инсайтах. Программой форума предусмотрена EXPO-зона, где будут представлены для ознакомления и тестирования новейшие продукты Dell Technologies.

Полная версия программы доступна на официальном сайте мероприятия. Для регистрации необходимо перейти по ссылке.