QazTech Ventures будет сотрудничать с Quest Ventures Asia Fund II

Сотрудничество в рамках соглашения позволит перенять лучшие практики в развитии инновационных экосистем.

14 ноября в Сингапуре было подписано предварительное соглашение об участии QazTech Ventures в качестве Limited Partner в сингапурском венчурном фонде Quest Ventures Asia Fund II, якорным инвестором которого является Pavilion Capital Partners, дочерняя структура крупнейшей инвестиционной группы Temasek Holdings (Сингапур). Общий размер фонда составит 100 млн долларов США.

Quest Ventures Asia Fund II является лидирующей компанией в области венчурного финансирования в Юго-Восточной Азии. Как отметили в QazTech Ventures, сотрудничество с фондом будет содействовать дальнейшей интеграции казахстанских стартап-проектов на глобальный рынок. Согласно инвестиционной стратегии фонда, основной фокус будет направлен на финансирование технологических проектов предпосевной, посевной стадии, а также раундов А.

Акселерационная программа цифровизации Казахстана будет содействовать:

— экспорту высокотехнологичных финансовых услуг или технологий и дальнейшей диверсификации экономики Республики Казахстан, а также переориентации экономики с экспорта сырья на продукцию/услуги высокой добавленной стоимости;

— получению передовых международных технологий для использования в Республике Казахстан и увеличению количества предприятий, использующих такие технологии (передача технологий);

— стимулированию разработки и внедрения инновационных технологий, услуг и бизнес-моделей, а также созданию инфраструктуры для финансирования и коммерциализации технологий на территории Республики Казахстан.

Сотрудничество в рамках соглашения также позволит перенять лучшие практики в развитии инновационных экосистем, а также привлечь поддержку стартапов за пределами Казахстана, включая содействие в поиске потенциальных партнеров и инвесторов.