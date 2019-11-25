Eдиный портал поддержки экспортеров запустят в декабре в Казахстане

Иностранные заказчики смогут находить на портале казахстанских контрагентов.

На базе «QazTrade» создается информационно-аналитический портал по предоставлению широкого спектра услуг для экспортеров. Об этом рассказала заместитель председателя Центра развития торговой политики «QazTrade» Асель Егембердиева, передает Kazpravda.kz.

Напомним, в сентябре т. г. в Казахстане было создано единое окно для экспортеров «QazTrade», где сконцентрированы все меры поддержки экспортеров. Асель Егембердиева сообщила, что в декабре текущего года в рамках «QazTrade» планируется запустить единый портал Export.gov.kz.

Через портал предприятиям будем оказана следующая поддержка:

— Независимая оценка экспортного потенциала предприятия и его товара;

— Анализ рынка потенциального импортера и проведение маркетинговой кампании для продвижения товара;

— Формирование пакета необходимых документов для экспорта товаров и услуг;

— Глубокий и всесторонний анализ зарубежных отраслевых и страновых рынков;

— Изучение торговых барьеров по выходу на внешние рынки и выработка предложений по их устранению.

Портал будет включать в себя всю необходимую информацию для экспортеров, в том числе информационные материалы по товарам экспортного интереса Казахстана, наиболее привлекательным рынкам сбыта, статистике, рекламе, а также прочая информация касательно экспортной деятельности. Вместе с тем, на портале будет размещен реестр казахстанских экспортеров-поставщиков и их продукции. Это позволит иностранным заказчикам находить на портале казахстанских контрагентов.

«Это будет ресурс обратной связи с экспортерами. Они могут обратиться за получением мер поддержки. Портал будет интересен для импортеров казахстанской продукции, которые могут на этом портале найти себе потенциальных экспортеров, поставщиков казахстанской продукции», — сказала А. Егембердиева.