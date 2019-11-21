КазНУ им. аль-Фараби и Microsoft Kazakhstan подписали меморандум

Меморандум направлен на разработку проектов по цифровизации университета и образовательных процессов с использованием решений Microsoft.

В рамках международной конференции Microsoft EdVision 2019, которая объединила на своей площадке экспертов в области цифровизации образования из стран СНГ и Европы, прошло торжественное подписание Меморандума о Взаимопонимании компании Microsoft с Казахским национальным университетом (КазНУ) им. аль-Фараби о стратегическом партнерстве в области цифровой трансформации университета.

Условия меморандума будут направлены на разработку проектов по цифровизации Университета и образовательных процессов с использованием передовых технологий и решений Microsoft для образования в рамках реализации задач государственной программы «Цифровой Казахстан».

«Мне было приятно обратиться более чем к сотне людей, принимающих решение о будущем страны. Компания Microsoft всегда готова оказать поддержку правительствам и организациям образовательного сектора в достижении целостного преобразования путем объединения лидерских качеств, навыков педагогики и современных технологий. На сегодняшний день только 3,5% сотрудников в Центральной и Восточной Европе полностью обладают цифровыми навыками. Благодаря нашему совместному подходу к образованию, мы всегда непосредственно инвестируем в будущее нашей семьи, города, страны, региона и мира! Я считаю, что технологии, применяемые по-новому, могут изменить поведение и мотивацию, поэтому учащиеся могут учиться на практике — решать проблемы, практиковаться, прогрессировать и одновременно получать удовольствие», — отметила Анке ден Аудн, генеральный менеджер Microsoft по странам региона Центральной и Восточной Европы.

«Наше сотрудничество с Microsoft, одной из ведущих мировых ИТ-компаний, представлено очень широко и разнообразно: от вопросов технологической модернизации IТ-инфраструктуры, до создания академии, которая ориентирована на формирование компетенций и сертификацию обучающихся и преподавателей, необходимых для достижения профессионального успеха. Мы ценим внимание Microsoft к нашему университету и проектам, которые направлены на реализацию стратегии развития «Цифрового Казахстана» и готовы углублять наше плодотворное и взаимовыгодное партнерство», — отметил ректор КазНУ им. аль-Фараби, академик Галым Мутанов.

Встреча прошла в рабочей обстановке, стороны обсудили перспективы сотрудничества и дальнейшей цифровизации Университета и развития современных методов обучения.