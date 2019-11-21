Казахстан планирует заработать на транзите данных 300 млн долларов

400 км кабеля проложат по дну Каспийского моря в рамках строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Казахстан — Азербайджан.

В торжественной церемонии начала строительства ВОЛС приняли участие премьер-министр РК Аскар Мамин, премьер-министр Азербайджана Али Асадов и руководители телекоммуникационных компаний двух стран. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, принявший участие в церемонии старта строительства телекоммуникационного коридора, назвал уникальный проект новым этапом развития цифрового пространства.

«Эта линия связи соединяет между собой Казахстан и Азербайджан. Однако если смотреть глобальнее, то эта линия позволит обеспечить транзит трафика из Китая через наши страны — в Европу. Почему это выгодно Казахстану? Мы ожидаем, что доход от транзита данных может достигнуть 300 млн долларов. Этот процесс можно сравнить со строительством качественной дороги. По ней сразу увеличивается грузопоток, растут поступления в бюджет, развивается придорожный сервис и т. д.», — подчеркнул Аскар Жумагалиев.

Реализацией проекта будет заниматься совместное казахстанско-азербайджанское предприятие. Инвестиции в проект составят порядка 60 млн долларов, а ожидаемый доход в течение десяти лет — около 300 млн долларов. Протяженность кабеля по дну Каспийского моря будет составлять около 400 км. Проектная емкость передачи данных — не менее 4-6 терабит/с. Сдача линии в эксплуатацию запланирована на конец 2021 года.