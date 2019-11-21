Выпускники Big Вata школы Beeline пройдут стажировку за рубежом

Beeline Казахстан подвел итоги обучения первого потока Big Data School, обучение прошли 20 человек.

Школу основали специалисты компании, опытные разработчики и менеджеры в сфере Big Data. Студенты прошли месячный интенсивный курс на основе собственных разработок экспертов Beeline и новейших технологий, а также получили опыт практических занятий. Программа была сформирована таким образом, чтобы в итоге каждый студент стал полноценным специалистом. По результатам экзаменов были выявлены несколько самых мотивированных и успешных студентов. Трое выпускников поедут на двухнедельную стажировку в Билайн Россия, где смогут закрепить знания и получить интересный опыт. Самый же лучший студент удостоен поездки на конференцию Databricks.

«Проект школы превзошел наши ожидания, мы видели, как усердно учатся наши студенты. Учащиеся получили возможность присоединиться к мировому тренду диджитализации, получить ценные знания из первых рук. Мы договорились о стажировке троих выпускников в российском Билайн, на наш взгляд, это будет очень эффективно и полезно, и один удостоен высшей награды за свои труды — поездки на увлекательную конференцию Databricks. Желаем нашим выпускникам успехов и достижения самых высоких целей, спасибо за трудолюбие и энтузиазм», — отметила Екатерина Линкевич (Beeline Казахстан).

Заявки на поступление в Big Data школу Beeline подали 1500 кандидатов от 15 до 50 лет, из которых 200 успешно прошли сложную систему мультитестов. По итогам тестирования и собеседований возможность бесплатного обучения в школе получили 20 человек.