Весь видеоконтроль Алматы будет интегрирован в полиции

Охрана правопорядка в городе осуществляется с помощью почти 151 тысячи видеокамер.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассмотрели вопросы повышения уровня общественной и дорожной безопасности. В обсуждении приняли участие акимы районов, начальники РУВД и другие заинтересованные службы. Как отметил глава МВД, Алматы является самым крупным мегаполисом страны, поэтому вопросам безопасности граждан в этом регионе уделяется пристальное внимание, передает Strategy2050.

«В век цифровизации в решении поставленных задач должны использоваться новые технологии. Сегодня охрана правопорядка в Алматы осуществляется с помощью почти 151 тысячи видеокамер, включая социальные объекты и места массового пребывания граждан. Лишь малая часть из них интегрирована с Центром оперативного управления, хотя для действенного эффекта видеоконтроль над ситуацией в городе должен быть единым», — сказал Ерлан Тургумбаев.

В этой связи, по словам министра, при поддержке акимата Алматы в ближайшее время ожидается существенная перезагрузка ЦОУ и интеграция системы видеонаблюдения. Кроме того, активное использование технологий позволит вести эффективную борьбу с преступностью и следить за дорожной безопасностью в городе.