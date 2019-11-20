Нацбанк разрабатывает опцию онлайн-урегулирования страховых выплат

Это упростит и ускорит процесс получения компенсаций.

Национальный банк прорабатывает внедрение возможности урегулирования страховых случаев электронно и централизованно через единую систему базы данных по страхованию. Такое заявление сделала на одной из панельных сессий конференции «Финансовый рынок и реальный сектор экономики Казахстана» Гульфайрус Шайкакова, директор департамента страхового рынка и актуарных расчетов НБ РК, передает «Курсив».

На встрече со страховщиками представитель регулятора напомнила, что с введением онлайн-страхования существенно облегчилась процедура заключения договора страхования. Теперь Нацбанк сосредоточен на оптимизации самой процедуры заключения договоров страхования.

«Ведутся работы по подключению единой системы базы данных по страхованию к государственным базам данных, которые позволяют идентифицировать клиента и минимизировать информацию, вводимую людьми для заключения договора страхования», — объяснила Гульфайрус Шайкакова.

Так, планируется подключить к ЕСБД базу решений Суда ВС РК (решения суда по страховым случаям), АИС «Охрана труда и безопасность», ИС «Централизованный банк данных лиц, имеющих инвалидность», Информационные системы КПСиСУ ГП РК — информация по штрафам для «Бонус-малус».

Ожидается, что внедрение онлайн-урегулирования выплат упростит и ускорит процесс получения компенсаций. При этом позволит перевести процесс оценки вреда, причиненного транспортному средству, на единые стандарты.

«В настоящее время НБ прорабатывается внедрение возможности урегулирования страховых случаев электронно и централизованно через единую систему базы данных по страхованию. Для этого рассматриваются вопросы разработки сервиса по электронной регистрации события, имеющего признаки страхового случая (ДТП)», — пояснила Шайкакова.