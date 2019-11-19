Яндекс предупредит жителей Алматы о чрезвычайных ситуациях

Если возникнет опасность, пользователи получат уведомления на смартфоны.

Приложение Яндекс научилось предупреждать жителей Алматы о чрезвычайных ситуациях и других событиях, которые могут расстроить планы. Сообщения поступают в виде уведомлений на смартфон и приходят быстрее, чем привычные SMS. Источник информации — Департамент по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Среди событий, о которых пользователи будут получать оповещения:

— сложные метеорологические условия (штормы, сильная жара, метель, гололедица и другие);

— наводнения и землетрясения;

— перекрытие трасс;

— отмена занятий в учебных заведениях;

— другие объявления ДЧС — например, о повышенной вероятности пожаров в горах.

Сотрудники Яндекса обрабатывают сообщения ДЧС, прежде чем отправлять их пользователям. Если нужно, из текста убирают необязательные детали, делают его более лаконичным. Поэтому человеку даже не нужно разблокировать телефон, чтобы узнать, что именно случилось, — главное понятно уже из превью уведомления.

«Погодные условия в регионах Казахстана переменчивы, зачастую природные явления могут стать причиной больших неприятностей. Мы учитывали эту местную особенность при разработке, чтобы сделать новый функционал максимально полезным для казахстанцев. У уведомлений есть три главных преимущества: они приходят быстрее, чем SMS-сообщения, учитывают местонахождение человека и написаны понятным языком», — говорит менеджер по развитию Яндекса в Казахстане Иван Анойкин.

Чтобы получать уведомления, нужно установить приложение Яндекс для iOS или Android. Запустить уведомления Яндексу помогли Департамент по чрезвычайным ситуациям Казахстана и технологический партнер — компания Darmen. Отмечается, что этот запуск — один из многих проектов ДЧС, направленных на применение цифровых технологий в сфере безопасности.