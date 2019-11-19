Составлен рейтинг сильнейших департаментов ИТ и ИБ в Нур-Султане

Он подведен по итогам интеллектуального турнира «Кубок «Лаборатории Касперского».

Компания «Лаборатория Касперского» и InformConsulting составили рейтинг сильнейших департаментов информационных технологий и информационной безопасности в Нур-Султане по итогам прошедшего мероприятия «Кубок «Лаборатории Касперского».

Согласно рейтингу, первое место в ТОП-11 сильнейших департаментов информационных технологий в Нур-Султане по праву занимает лидер отрасли — NITEC SECURITY TEAM — АО «Национальные информационные технологии».

— Второе — SUPERNOVA -АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «Fortebank»).

— Третье место занимает команда — STS — РГП «Государственная Техническая Служба».

— Четвертое — «ӘДІЛЕТ» — ГУ «Министерство юстиции Республики Казахстан»».

— Пятые в рейтинге — ГУ «Министерство Финансов».

— Шестое место — TKS TEAM — АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

— Седьмое — ITTC — АО «Транстелеком».

— Восьмое место заняла команда — IT_KZ — АО «КазТрансОйл».

— Девятое — ЦИФН — РГП «Центр по исследованию финансовых нарушений».

— Десятое место — KGS TEAM — АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»».

— Рейтинг сильнейших замыкает команда FORTUNE — АО «ForteBank».

Озвученный рейтинг был составлен на основе данных прошедшего интеллектуального ИТ-турнира. Основой для принятия решений послужили: качество ответов на вопросы, посвященных не только информационной безопасности, но интересным фактам из мира информационных технологий. Уровень компетенций и навыков команд позволили с легкостью ответить на вопросы, связанные с линейкой программных продуктов «Лаборатории Касперского» и особенно хорошо справиться с имитацией одного из самых громких инцидентов информационной безопасности в мире. Данный рейтинг носит сугубо информационный характер.

1 ноября 2019 года в Нур-Султане состоялся первый интеллектуальный турнир «Кубок «Лаборатории Касперского», посвященный информационным технологиям.

Ведущие лидеры департаментов информационной безопасности и информационных технологий из 11 крупнейших организаций боролись за первенство в ИТ-турнире. Ключевой тренд мероприятия, это, прежде всего, синергия технологий и информационной безопасности, как в организациях, так и в мире, с чем участники прекрасно справились, показав высокие результаты.

Все участники оценили необычный формат интеллектуальный игры. Во время турнира происходило напряженное противостояние лучших специалистов в борьбе за титул и звание сильнейшего департамента информационных технологий и информационной безопасности в Нур-Султане.