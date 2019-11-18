Стартап из Казахстана поборется за путевку на глобальный саммит в Лозанне

Победитель получит звание Seedstars Global Winner и до 500 тыс долларов в виде инвестиций.

Seedstars, инвестор и ведущее стартап-сообщество на развивающихся рынках Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии, официально выбрал Нур-Султан из шести столиц региона в качестве места проведения Seedstars Summit CEE 2019 в Казахстане. Конкурс пройдет 20–22 ноября, передает Елорда Инфо.

«Нур-Султан был выбран из ряда других европейских городов для проведения регионального саммита Seedstars. В рамках форума планируется участие 19 лучших стартап-проектов Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии. Казахстан представлен в лице победителя национального конкурса, компанией „Biometric“, которая представляет систему онлайн-кредитования посредством выдачи средств через post-терминалы. Мы верим, что проведение форума положительно повлияет на инновационную экосистему столицы и Казахстана в целом», — заявил руководитель центра развития инновационной экосистемы АО «Астана Innovations» Жасулан Кенжегалиев.

Подробнее о проекте-победителе из Казахстана рассказал региональный директор Seedstars по Центральной, Восточной Европе и Центральной Азии Агахусейн Ахмадов.

«„Biometric“ — это терминалы для биометрической идентификации человека. То есть, терминал аутентифицирует человека и на основе этого выдает определенный кредит. При этом будет измеряться сумма кредита и то, есть ли долги у гражданина. Проект был выбран из более чем 50 заявок. Теперь он будет соревноваться с проектами из Чехии, Латвии, Украины, Беларуси, Азербайджана, Грузии, России и других. Среди победителей, мы надеемся, буде отобрано до 50% проектов, которые поедут на глобальный саммит в Лозанне (Швейцария), где смогут сразиться за звание Seedstars Global Winner. Команды-участники получат возможность представить свою идею на главной сцене вместе с более чем 60 стартапами со всего мира и выиграть до 500 тыс. долларов в виде инвестиций», — рассказал Ахмадов.