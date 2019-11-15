Минфин принял решение в пользу граждан по денежным переводам Kaspi

Будут ли облагать налогами онлайн-переводы Kaspi в Казахстане, рассказал глава министерства финансов.

Министр финансов Казахстана Алихан Смаилов высказал позицию ведомства касательно безналичных денежных переводов с одной карты на другую. Как отметил глава профильного ведомства, у населения и бизнеса обретают все большую популярность системы мгновенных переводов Kaspi в связи с отсутствием комиссий за осуществление переводов, легкостью и удобством использования. По мнению Смаилова, рост безналичных платежей способствует снижению теневой экономики, передает Sputnik.

«Хочу отметить, что Минфин не планирует взимать какие-либо дополнительные платежи или налоги от таких переводов, тем более не планирует проведение проверок безналичных переводов физических лиц», — сказал министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.

Он отметил, что министерство совместно с банками будет работать над развитием удобной и современной инфраструктуры по осуществлению безналичных платежей.

«Предприниматели в соответствии с законодательством обязаны выдавать фискальные чеки, а с 1 января 2020 года — использовать онлайн контрольно-кассовые машины. Использование Kaspi в предпринимательских целях не освобождает предпринимателей от данных обязательств. Наличие чека важно для защиты прав потребителей», — добавил Смаилов.

Министерством финансов прорабатывается вопрос администрирования доходов предпринимателей, применяющих систему мгновенных переводов в своем бизнесе. К примеру, через объединение онлайн контрольно-кассовых машин и POS-терминалов с функционалом автоматического заполнения и отправки налоговой отчетности. Такой пилот совместно с Kaspi будет проведен в следующем году.

Также в ведомстве подчеркнули, что в соответствии с поручением главы государства с 1 января 2020 года микро- и малый бизнес, применяющий специальные налоговые режимы, например патент или упрощенная декларация, будет освобожден от уплаты налогов и проверок на три года.